"Посилка знищена": у НП розповіли, як і кому повертають гроші після російських атак

"Нова пошта" компенсує вартість відправленої посилки в разі, якщо її було знищено внаслідок російського удару. Для цього необхідно подати відповідне звернення.
Про це у відповідь на запит РБК-Україна розповіли в пресофісі НП.
У компанії зазначили, що в разі, якщо посилка клієнта була знищена внаслідок російської атаки, НП одразу повідомляє відправника через SMS, Viber або повідомлення в додатку. Також здійснюється додатковий дзвінок.
У повідомленні буде вказана інструкція, як оформити звернення на компенсацію.
"Відшкодування здійснюється саме відправнику відповідно до умов договору перевезення", - звернули увагу в НП.
У разі, якщо товар і доставка були оплачені отримувачем, відправник може відмовитися від компенсації на користь отримувача. Тільки в такому разі гроші повернуть отримувачу.
"За відсутності такої відмови отримувач може розраховувати тільки на повернення коштів за доставку, якщо її було оплачено через застосунок або у відділенні оператора", - підкреслили в компанії.
Зазвичай обробка таких звернень займає кілька днів. При цьому в разі знищення посилки через російський удар відмов у поверненні грошей не буває.
У компанії звернули увагу, що якщо посилка прямує у відділення, яке було пошкоджено російським ударом, логістика оперативно перебудовується.
"Усіх відправників та отримувачів ми також інформуємо, до якого відділення буде доставлено посилку, якщо є зміна точки видачі", - зазначили в НП.
До слова, раніше в "Новій пошті" попереджали, що на Великдень, 12 квітня, відділення працюватимуть у режимі скороченого дня (з 10:00 до 16:00).