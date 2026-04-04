UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

"Посилка знищена": у НП розповіли, як і кому повертають гроші після російських атак

10:00 04.04.2026 Сб
2 хв
Як отримати компенсацію за знищену посилку?
aimg Іван Носальський aimg Василина Копитко
Фото: Росія вдарила по терміналу НП у Луцьку (t.me/novapostcorp)

"Нова пошта" компенсує вартість відправленої посилки в разі, якщо її було знищено внаслідок російського удару. Для цього необхідно подати відповідне звернення.

Про це у відповідь на запит РБК-Україна розповіли в пресофісі НП.

Хто має право на компенсацію

У компанії зазначили, що в разі, якщо посилка клієнта була знищена внаслідок російської атаки, НП одразу повідомляє відправника через SMS, Viber або повідомлення в додатку. Також здійснюється додатковий дзвінок.

У повідомленні буде вказана інструкція, як оформити звернення на компенсацію.

"Відшкодування здійснюється саме відправнику відповідно до умов договору перевезення", - звернули увагу в НП.

У разі, якщо товар і доставка були оплачені отримувачем, відправник може відмовитися від компенсації на користь отримувача. Тільки в такому разі гроші повернуть отримувачу.

"За відсутності такої відмови отримувач може розраховувати тільки на повернення коштів за доставку, якщо її було оплачено через застосунок або у відділенні оператора", - підкреслили в компанії.

Зазвичай обробка таких звернень займає кілька днів. При цьому в разі знищення посилки через російський удар відмов у поверненні грошей не буває.

Що з посилками, які прямують у пошкоджене відділення

У компанії звернули увагу, що якщо посилка прямує у відділення, яке було пошкоджено російським ударом, логістика оперативно перебудовується.

"Усіх відправників та отримувачів ми також інформуємо, до якого відділення буде доставлено посилку, якщо є зміна точки видачі", - зазначили в НП.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
