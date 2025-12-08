Посилити економічний тиск на Путіна: домовленості лідерів європейських країн у Лондоні

Британським, французьким, німецьким та українським радникам з національної безпеки доручено продовжити обговорення щодо України протягом найближчих днів.

Європейські лідери наголосили на необхідності справедливого та міцного миру в Україні, який включає надійні гарантії безпеки.

Вони погодились із тим, що, хоча дипломатичні зусилля тривають, Європа повинна підтримувати Україну, зміцнюючи її здатність захищатися від невпинних атак, які залишили тисячі людей без тепла та світла.

Також лідери європейських країн обговорили позитивний прогрес, досягнутий у використанні заморожених російських суверенних активів для підтримки відбудови України.

Після зустрічі з лідерами Франції, Німеччини та України прем'єр-міністр Великої Британії разом з Володимиром Зеленським провів телефонну розмову з іншими європейськими союзниками, щоб поінформувати їх про останні події.

"Усі лідери погодилися, що зараз критичний момент, і що ми повинні продовжувати посилювати підтримку України та економічний тиск на Путіна, щоб покласти край цій варварській війні", - зазначив речник Даунінг-стріт.