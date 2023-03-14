Посилено риють окопи. Окупанти укріплюються вздовж траси Маріуполь - Донецьк (фото)

"Окупанти почали укріплюватись вздовж траси Маріуполь - Донецьк в районі с. Гранітне та біля віадука, що поєднує траси з Донецька на Бердянськ та Маріуполь. Риють окопи посилено. Ручками. "Никакой паники нет" тепер і в напрям Донецьку", - написав Андрющенко.

Фото: окупанти укріплюються вздовж траси Маріуполь - Донецьк (t.me/andriyshTime)

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що росіяни встановили блок-пости на виїзді з Маріуполя та почали рити окопи та мінувати території біля мостів.

При цьому раніше в Маріуполі фіксували активність російської авіації в той час, коли був помічений рух цивільних вантажівок окупантів з міста в бік Ростова-на-Дону.

Додамо, також ми писали про те, що окупанти змінили тактику переміщення колон в Маріуполі.

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