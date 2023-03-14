RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Усиленно роют окопы. Оккупанты укрепляются вдоль трассы Мариуполь - Донецк (фото)

Фото: оккупанты укрепляются вдоль трассы Мариуполь - Донецк (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты начали укрепляться вдоль трассы Мариуполь - Донецк в районе с. Гранитный. Враг усиленно роет окопы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Оккупанты начали укрепляться вдоль трассы Мариуполь - Донецк в районе с. Гранитное и возле виадука, соединяющего трассы из Донецка на Бердянск и Мариуполь. Роют окопы усиленно. Ручками. "Никакой паники нет" теперь и в направление Донецка", - написал Андрющенко.

Фото: оккупанты укрепляются вдоль трассы Мариуполь - Донецк (t.me/andriyshTime)

Напомним, недавно мы сообщали, что россияне установили блокпосты на выезде из Мариуполя и начали рыть окопы и минировать территории у мостов.

При этом ранее в Мариуполе фиксировали активность российской авиации в то время, когда было замечено движение гражданских грузовиков оккупантов в из города в сторону Ростова-на-Дону.

Добавим, также мы писали о том, что оккупанты изменили тактику перемещения колонн в Мариуполе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонецкМариупольВойска РФ