Посилення на тлі загрози: в Чехії хочуть набрати рекордну кількість рекрутів до армії

У 2026 році, за даними видання, армія Чехії хоче набрати 2250 солдатів. До цього з 1991 року найбільшу кількість новобранців у Чехії, яка ввела добровільну військову службу, зафіксували у 2006 році - тоді до армії вступили 2262 особи.

Цільовий показник набору до армії на 2025 рік становив 2100 солдатів, але у підсумку він був дещо перевищений. Вже зараз на військову службу завербувалися майже 2300 осіб, а показник у 2100 осіб був досягнутий вже в серпні.

"Державний секретар Міністерства оборони затвердив план набору на 2026 рік. План встановлює кількість новопризваних солдатів на рівні 2250", - повідомила виданню представник міністерства оборони Чехії Магдалена Гинчикова.

Станом на початок 2025 року армія Чехії кадрового складу нараховувала 28 285 військовослужбовців. До цієї цифри увійшли також співробітники військової розвідки, військові поліцейські та студенти Університету оборони в Брно. Загалом цього року різниця між навербованими та тими, чий контракт закінчиться, повинна становити 650 осіб.