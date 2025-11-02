Усиление на фоне угрозы: в Чехии хотят набрать рекордное число новобранцев в армию

В 2026 году, по данным издания, армия Чехии хочет набрать 2250 солдат. До этого с 1991 года наибольшее количество новобранцев в Чехии, которая ввела добровольную военную службу, зафиксировали в 2006 году - тогда в армию вступили 2262 человека.

Целевой показатель набора в армию на 2025 год составлял 2100 солдат, но в итоге он был несколько превышен. Уже сейчас на военную службу завербовались почти 2300 человек, а показатель в 2100 человек был достигнут уже в августе.

"Государственный секретарь Министерства обороны утвердил план набора на 2026 год. План устанавливает количество новопризванных солдат на уровне 2250", - сообщила изданию представитель министерства обороны Чехии Магдалена Гинчикова.

По состоянию на начало 2025 года армия Чехии кадрового состава насчитывала 28 285 военнослужащих. В эту цифру вошли также сотрудники военной разведки, военные полицейские и студенты Университета обороны в Брно. Всего в этом году разница между навербованными и теми, чей контракт закончится, должна составлять 650 человек.