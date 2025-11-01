ЄС створює систему швидкого перекидання військ і техніки, - ЦПД

Європейський Союз створює нову систему для швидкого перекидання військ і техніки через територію країн-членів. Мета ініціативи - забезпечити оперативну мобільність сил у разі військової загрози, зокрема з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

"Це - не бюрократична ініціатива, а операційна інтеграція оборонної інфраструктури ЄС і НАТО. Вперше Єврокомісія бере на себе координуючу функцію у військовій логістиці - сфері, яка раніше була виключною компетенцією національних урядів", - зазначив він.

Ініціатива передбачає створення єдиного цифрового механізму для координації дій між країнами-членами та швидшого реагування у кризових ситуаціях.

Як зазначають у ЦПД, проєкт стане частиною спільної оборонної політики Євросоюзу та має зміцнити безпеку східного флангу.

За даними Коваленка, вона має охопити логістику, транспортну інфраструктуру, а також бюрократичні процедури, які наразі уповільнюють переміщення сил.

ЄС планує запровадити спеціальну систему, яка дозволить значно скоротити час на транспортування військових підрозділів, бронетехніки та озброєння між країнами блоку.

Зауважимо, що цього тижня США почали масштабне скорочення військової присутності у Східній Європі.

Близько 800 американських військових відкликають з Румунії, а також планують зменшити контингент у Болгарії, Словаччині та Угорщині.

Зауважимо, що президент США Дональд Трамп ще на початку року заявив, що хоче скоротити американський військовий контингент у Європі на 20%.

Навесні стало відомо, що європейці побоюються, що їх не попередять заздалегідь і вони дізнаються зі ЗМІ, що тисячі американських військовослужбовців виводяться з континенту.