Посилення на тлі загрози: в Чехії хочуть набрати рекордну кількість рекрутів до армії

Чехія, Неділя 02 листопада 2025 21:39
UA EN RU
Посилення на тлі загрози: в Чехії хочуть набрати рекордну кількість рекрутів до армії Ілюстративне фото: чеська армія становить зараз трохи більше 28 тисяч осіб (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Чехія хоче наступного року набрати на військову службу 2250 осіб. Це стане одним з найвищих показників набору до збройних сил країни з 1991 року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише Radio Prague International.

У 2026 році, за даними видання, армія Чехії хоче набрати 2250 солдатів. До цього з 1991 року найбільшу кількість новобранців у Чехії, яка ввела добровільну військову службу, зафіксували у 2006 році - тоді до армії вступили 2262 особи.

Цільовий показник набору до армії на 2025 рік становив 2100 солдатів, але у підсумку він був дещо перевищений. Вже зараз на військову службу завербувалися майже 2300 осіб, а показник у 2100 осіб був досягнутий вже в серпні.

"Державний секретар Міністерства оборони затвердив план набору на 2026 рік. План встановлює кількість новопризваних солдатів на рівні 2250", - повідомила виданню представник міністерства оборони Чехії Магдалена Гинчикова.

Станом на початок 2025 року армія Чехії кадрового складу нараховувала 28 285 військовослужбовців. До цієї цифри увійшли також співробітники військової розвідки, військові поліцейські та студенти Університету оборони в Брно. Загалом цього року різниця між навербованими та тими, чий контракт закінчиться, повинна становити 650 осіб.

Нагадаємо, що на тлі загрози нападу Росії в НАТО підготували план оборони, який займає понад 4400 сторінок тексту та передбачає зосередження на східному фланзі. При цьому аналітики припускають, що РФ може стати сильною загрозою для НАТО вже до 2036 року - терміну, коли, як раніше вважалося, Кремль зможе "зализати рани" після війни в Україні.

Зазначимо, за даними Центру протидії дезінформації, на тлі загроз з боку РФ Європейський Союз створює нову систему для швидкого перекидання військ і техніки через територію країн-членів. Мета ініціативи - забезпечити оперативну мобільність сил у разі військової загрози.

Євросоюз НАТО Чехія
