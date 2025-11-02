ua en ru
Вс, 02 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Усиление на фоне угрозы: в Чехии хотят набрать рекордное число новобранцев в армию

Чехия, Воскресенье 02 ноября 2025 21:39
UA EN RU
Усиление на фоне угрозы: в Чехии хотят набрать рекордное число новобранцев в армию Иллюстративное фото: чешская армия составляет сейчас чуть более 28 тысяч человек (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Чехия хочет в следующем году набрать на военную службу 2250 человек. Это станет одним из самых высоких показателей набора в вооруженные силы страны с 1991 года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет Radio Prague International.

В 2026 году, по данным издания, армия Чехии хочет набрать 2250 солдат. До этого с 1991 года наибольшее количество новобранцев в Чехии, которая ввела добровольную военную службу, зафиксировали в 2006 году - тогда в армию вступили 2262 человека.

Целевой показатель набора в армию на 2025 год составлял 2100 солдат, но в итоге он был несколько превышен. Уже сейчас на военную службу завербовались почти 2300 человек, а показатель в 2100 человек был достигнут уже в августе.

"Государственный секретарь Министерства обороны утвердил план набора на 2026 год. План устанавливает количество новопризванных солдат на уровне 2250", - сообщила изданию представитель министерства обороны Чехии Магдалена Гинчикова.

По состоянию на начало 2025 года армия Чехии кадрового состава насчитывала 28 285 военнослужащих. В эту цифру вошли также сотрудники военной разведки, военные полицейские и студенты Университета обороны в Брно. Всего в этом году разница между навербованными и теми, чей контракт закончится, должна составлять 650 человек.

Напомним, что на фоне угрозы нападения России в НАТО подготовили план обороны, который занимает более 4400 страниц текста и предусматривает сосредоточение на восточном фланге. При этом аналитики предполагают, что РФ может стать сильной угрозой для НАТО уже к 2036 году - сроку, когда, как ранее считалось, Кремль сможет "зализать раны" после войны в Украине.

Отметим, по данным Центра противодействия дезинформации, на фоне угроз со стороны РФ Европейский Союз создает новую систему для быстрой переброски войск и техники через территорию стран-членов. Цель инициативы - обеспечить оперативную мобильность сил в случае военной угрозы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз НАТО Чехия
Новости
Зеленский об операции в Покровске: есть результаты в уничтожении оккупанта
Зеленский об операции в Покровске: есть результаты в уничтожении оккупанта
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН