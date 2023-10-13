До Одеси з візитом прибув прем'єр Нідерландів. Зеленський обговорив з ним ППО й інше

Президент Володимир Зеленський зустрівся в Одесі зі прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Обговорили посилення української ППО й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Володимира Зеленського під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів.

За словами президента, наразі є нове рішення Нідерландів щодо посилення протиповітряної оборони України.

Зокрема, як відзначив Володимир Зеленський, під час зустрічі було обговорено:

подальші кроки щодо коаліції F-16, у якій Нідерланди відіграють лідерську роль;

інші аспекти оборонної співпраці;

посилення санкції проти Російської Федерації. Сторони однаково бачать необхідність прискорити наступні кроки, аби обмежити здатність терористів фінансувати війну.

"Для нас важливо, щоб заморожені російські активи, їхнє використання було спрямоване, зокрема, на відбудову України. Активи терористів повинні піти на відновлення життя після ударів терору. Дякую за розуміння в цьому", - додав Володимир Зеленський.

Допомога від Нідерландів

Нідерланди є одним з союзників України у війні проти Росії. Амстердам надає нашій країні як військову, так і економічну допомогу. Наприклад, 11 жовтня, країна оголосила про передачу нового військового пакета допомоги, який включатиме:

дрони;

обладнання для розмінування;

боєприпаси.

Нарада в Одесі

Сьогодні, 13 жовтня, Володимир Зеленський провів нараду з місцевою владою Одеси під час якої було обговорено підготовку до зими, захист інфраструктури, енергетики й інше. Подробиці наради можна прочитати за посиланням.