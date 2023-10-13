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Усиление ПВО, санкции и прочее. Зеленский встретился с премьером Нидерландов

Пятница 13 октября 2023 18:40
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Усиление ПВО, санкции и прочее. Зеленский встретился с премьером Нидерландов Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский встретился в Одессе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Обсудили усиление украинской ПВО и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Владимира Зеленского на совместном брифинге с премьер-министром Нидерландов.

По словам президента, сейчас есть новое решение Нидерландов по усилению противовоздушной обороны Украины.

В частности, как отметил Владимир Зеленский, во время встречи были обсуждены:

  • дальнейшие шаги по коалиции F-16, в которой Нидерланды играют лидерскую роль;
  • другие аспекты оборонного сотрудничества;
  • усиление санкций против Российской Федерации. Стороны одинаково видят необходимость ускорить следующие шаги, чтобы ограничить способность террористов финансировать войну.

"Для нас важно, чтобы замороженные российские активы, их использование было направлено, в частности, на восстановление Украины. Активы террористов должны пойти на восстановление жизни после ударов террора. Спасибо за понимание", - добавил Владимир Зеленский.

Помощь от Нидерландов

Нидерланды являются одним из союзников Украины в войне против России. Амстердам оказывает нашей стране как военную, так и экономическую помощь. Например, 11 октября страна объявила о передаче нового военного пакета помощи, который будет включать:

  • дроны;
  • оборудование для разминирования;
  • боеприпасы.

Совещание в Одессе

Сегодня, 13 октября, Владимир Зеленский провел совещание с местными властями Одессы, во время которого была обсуждена подготовка к зиме, защита инфраструктуры, энергетики и другое. Подробности совещания можно прочитать по ссылке.

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