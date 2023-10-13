Підготовка до зими та захист енергетики: Зеленський провів нараду в Одесі
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 13 жовтня, приїхав до Одеси. Він провів нараду з місцевою владою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.
"Провів нараду з військовим керівництвом, керівниками правоохоронних органів та обласною владою щодо ситуації в місті та області. У центрі уваги - підготовка до зими, захист наших людей, інфраструктури та енергетики від російського терору", - наголосив Зеленський.
Він розповів, що під час наради детально обговорив підготовку до опалювального сезону, захист об'єктів енергетики, наслідки російських обстрілів портової інфраструктури та потреби системи протиповітряної оборони.
"Працюємо як вдома, в Україні, так і з партнерами, щоб дати більше захисту державі та людям", - резюмував президент.
Як уточнили в Офісі президента, під час наради Зеленському доповідав командувач Військово-Морських сил ЗСУ Олексій Неіжпапа. Зокрема, він поінформував про спроби Росії зірвати цивільне судноплавство та дії України щодо запобігання цьому, а також про спеціальні операції у Чорному морі для боротьби з російськими носіями ракет.
Удари РФ на південь України
Нагадаємо, російські військові останні кілька місяців посилено атакують південні регіони України. Для цього вони використовують свої дрони-камікадзе, гіперзвукові ракети "Онікс" і не тільки.
Зокрема, під ударами знаходиться і Одеська область. Окупанти часто намагаються бити по річкових портах на Дунаї.
Остання подібна атака відбулася вчора, 12 жовтня. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 28 із 33 "Шахедів".
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