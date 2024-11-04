Посилення ППО, протидія КАБам й не тільки. Зеленський провів Ставку
Президент Володимир Зеленський, 4 листопада, провів Ставку верховного головнокомандувача. Обговорювалось посилення протиповітряної оборони (ПВО), а також нові рішення щодо боротьби з ворожими керованими авіаційними бомбами (КАБ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.
Під час ставки була заслухана доповідь виконувача обов'язків командувача Повітряних сил Анатолія Кривоножка щодо боротьби з засобами російського повітряного терору.
Зокрема було обговорено:
- посилення ППО в регіонах, які найбільше цього потребують;
- розробка нових рішень у боротьбі з КАБами;
- посилення мобільних вогневих груп.
"Зараз Росія використовує приблизно вдесятеро більше "Шахедів", ніж минулої осені, тож ми маємо повноцінно їм протидіяти", - пише Зеленський.
Також була доповідь щодо вітчизняного виробництва та результатів контрактації на поточний рік та планування на наступний:
- снаряди;
- зброя;
- техніка;
- засоби РЕБ;
- дрони.
"Розглянули 3-5-річні контракти, які пропонуємо українським виробникам дронів стратегічного рівня. Потрібен довгий горизонт планування, розвиток та інвестиції для виробників", - додає президент.
У тому ж числі була доповідь головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського щодо далекобійних дронів, визначення пріоритетів, а також планування операцій.
Обстріли України
З початком повномасштабної війни російські обстріли українських міст і сіл стали постійною загрозою для цивільних. Терористи використовують широкий арсенал озброєння: ракети, КАБ та дрони-камікадзе, що спричиняють руйнування житлових і інфраструктурних об'єктів.
Останнім часом помітно зросла частота атак із застосуванням дронів-камікадзе, які запускаються на українські території майже щоночі, що збільшує ризики для мирного населення також.
Тим часом експерт з авіації Костянтин Криволап розповів, чи здатна Росія виснажити українську ППО масовими запусками дронів.
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