Усиление ПВО, противодействие КАБам и не только. Зеленский провел Ставку

Президент Владимир Зеленский, 4 ноября, провел Ставку верховного главнокомандующего. Обсуждалось усиление противовоздушной обороны (ППО), а также новые решения по борьбе с вражескими управляемыми авиационными бомбами (КАБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

Во время ставки был заслушан доклад исполняющего обязанности командующего Воздушных сил Анатолия Кривоножко по борьбе со средствами российского воздушного террора.

В частности были обсуждены:

усиление ПВО в регионах, которые больше всего в этом нуждаются;

разработка новых решений в борьбе с КАБами;

усиление мобильных огневых групп.

"Сейчас Россия использует примерно в десять раз больше "Шахедов", чем прошлой осенью, поэтому мы должны полноценно им противодействовать", - пишет Зеленский.

Также был доклад об отечественном производстве и результатах контрактации на текущий год и планирование на следующий:

снаряды;

оружие;

техника;

средства РЭБ;

дроны.

"Рассмотрели 3-5-летние контракты, которые предлагаем украинским производителям дронов стратегического уровня. Нужен длинный горизонт планирования, развитие и инвестиции для производителей", - добавляет президент.

В том же числе был доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского относительно дальнобойных дронов, определения приоритетов, а также планирования операций.

Обстрелы Украины

С началом полномасштабной войны российские обстрелы украинских городов и сел стали постоянной угрозой для гражданских. Террористы используют широкий арсенал вооружения: ракеты, КАБ и дроны-камикадзе, вызывающие разрушения жилых и инфраструктурных объектов.

В последнее время заметно возросла частота атак с применением дронов-камикадзе, которые запускаются на украинские территории почти каждую ночь, что увеличивает риски для мирного населения также.

Тем временем эксперт по авиации Константин Криволап рассказал, способна ли Россия истощить украинскую ПВО массовыми запусками дронов.