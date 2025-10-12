Посилення ППО і не тільки: Зеленський провів розмову з Макроном

Деталі розмови

Зеленський поінформував Макрона про першочергові потреби України, передусім щодо ППО.

Глава держави повідомив, що Росія зараз користується моментом - тим, що Близький Схід та внутрішня тематика в кожній країні отримують максимум уваги.

Зеленський підкреслив, що російські удари по Україні стали більш підлими.

"Обговорили, як цьому протидіяти. Зокрема працюємо для розширення програми PURL", - повідомив український президент.

Також лідери скоординували контакти з іншими партнерами й дипломатичні заходи наступних тижнів.

"Працюємо, щоб тиску на Росію стало більше", - підкреслив президент.