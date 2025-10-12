Усиление ПВО и не только: Зеленский провел разговор с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы государства в Telegram.
Зеленский проинформировал Макрона о первоочередных потребностях Украины, прежде всего по ПВО.
Глава государства сообщил, что Россия сейчас пользуется моментом - тем, что Ближний Восток и внутренняя тематика в каждой стране получают максимум внимания.
Зеленский подчеркнул, что российские удары по Украине стали более подлыми.
"Обсудили, как этому противодействовать. В частности работаем для расширения программы PURL", - сообщил украинский президент.
Также лидеры скоординировали контакты с другими партнерами и дипломатические мероприятия следующих недель.
"Работаем, чтобы давления на Россию стало больше", - подчеркнул президент.
Напомним, ранее Владимир Зеленский провел разговор с Дональдом Трампом, во время которого стороны обсудили удары России по украинской энергетике и возможности усиления системы ПВО.
Кроме того, президент Украины поздравил Трампа с мирным соглашением в Газе и отметил, что если эту войну удалось прекратить, "тогда, безусловно, можно остановить и другие войны, в частности войну с Россией".
Заметим, что Зеленский после разговора также заявил о договоренностях с Трампом по усилению ПВО. Подробнее обо всем, что сказал президент после разговора с Трампом, можно узнать в материале РБК-Украина.