Посилення ППО і не тільки: Зеленський провів розмову з Макроном

Україна, Неділя 12 жовтня 2025 15:32
Посилення ППО і не тільки: Зеленський провів розмову з Макроном Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Оксана Тесленко

Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з французьким лідером Емманюелем Макроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави держави у Telegram.

Деталі розмови

Зеленський поінформував Макрона про першочергові потреби України, передусім щодо ППО.

Глава держави повідомив, що Росія зараз користується моментом - тим, що Близький Схід та внутрішня тематика в кожній країні отримують максимум уваги.

Зеленський підкреслив, що російські удари по Україні стали більш підлими.

"Обговорили, як цьому протидіяти. Зокрема працюємо для розширення програми PURL", - повідомив український президент.

Також лідери скоординували контакти з іншими партнерами й дипломатичні заходи наступних тижнів.

"Працюємо, щоб тиску на Росію стало більше", - підкреслив президент.

Посилення ППО

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський провів розмову з Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили удари Росії по українській енергетиці та можливості посилення системи ППО.

Крім того, президент України привітав Трампа з мирною угодою в Газі та зазначив, що якщо цю війну вдалося припинити, "тоді, безперечно, можна зупинити й інші війни, зокрема війну з Росією".

Зауважимо, що Зеленський після розмови також заявив про домовленості з Трампом щодо посилення ППО. Детальніше про все, що сказав президент після розмови з Трампом, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

