Главная » Новости » Война в Украине

Усиление ПВО и не только: Зеленский провел разговор с Макроном

Украина, Воскресенье 12 октября 2025 15:32
UA EN RU
Усиление ПВО и не только: Зеленский провел разговор с Макроном Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Оксана Тесленко

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы государства в Telegram.

Детали разговора

Зеленский проинформировал Макрона о первоочередных потребностях Украины, прежде всего по ПВО.

Глава государства сообщил, что Россия сейчас пользуется моментом - тем, что Ближний Восток и внутренняя тематика в каждой стране получают максимум внимания.

Зеленский подчеркнул, что российские удары по Украине стали более подлыми.

"Обсудили, как этому противодействовать. В частности работаем для расширения программы PURL", - сообщил украинский президент.

Также лидеры скоординировали контакты с другими партнерами и дипломатические мероприятия следующих недель.

"Работаем, чтобы давления на Россию стало больше", - подчеркнул президент.

Усиление ПВО

Напомним, ранее Владимир Зеленский провел разговор с Дональдом Трампом, во время которого стороны обсудили удары России по украинской энергетике и возможности усиления системы ПВО.

Кроме того, президент Украины поздравил Трампа с мирным соглашением в Газе и отметил, что если эту войну удалось прекратить, "тогда, безусловно, можно остановить и другие войны, в частности войну с Россией".

Заметим, что Зеленский после разговора также заявил о договоренностях с Трампом по усилению ПВО. Подробнее обо всем, что сказал президент после разговора с Трампом, можно узнать в материале РБК-Украина.

