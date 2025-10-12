Усиление ПВО и не только: Зеленский провел разговор с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы государства в Telegram.

Детали разговора

Зеленский проинформировал Макрона о первоочередных потребностях Украины, прежде всего по ПВО.

Глава государства сообщил, что Россия сейчас пользуется моментом - тем, что Ближний Восток и внутренняя тематика в каждой стране получают максимум внимания.

Зеленский подчеркнул, что российские удары по Украине стали более подлыми.

"Обсудили, как этому противодействовать. В частности работаем для расширения программы PURL", - сообщил украинский президент.

Также лидеры скоординировали контакты с другими партнерами и дипломатические мероприятия следующих недель.

"Работаем, чтобы давления на Россию стало больше", - подчеркнул президент.