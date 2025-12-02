UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Посилення оборони й енергетики. Ірландія виділяє 125 млн євро на підтримку України

Фото: Володимир Зеленський і Міхол Мартін (president.gov.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Ірландія надасть Україні 100 млн євро на протидію російськими комбінованим атакам, а також 25 млн євро на енергопостачання.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін, якого цитує The Guardian.

За його словами, Ірландія запропонує президенту України Володимиру Зеленському не тільки слова підтримки під час його візиту до Дубліна, а й практичну допомогу.

"Буде надано додаткові 100 млн євро на нелетальну військову допомогу, щоб допомогти Україні протистояти нічним атакам російських ракет і дронів. Ірландія також надасть 25 млн євро на енергопостачання України, щоб допомогти протистояти цинічним і безжальним атакам Росії", - зазначив Мартін.

Видання пише, що сьогодні, 2 грудня, прем'єр Ірландії і президент України підпишуть угоду під назвою "Дорожня карта партнерства між Україною та Ірландією до 2030 року".

Вона включає політичне та безпекове співробітництво, а також ініціативи у сфері відбудови, освіти та культури.

Візит Зеленського до Ірландії

Нагадаємо, в ніч на вівторок 2 грудня, Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Ірландії з офіційним візитом.

Зазначимо, цей візит став першим офіційним візитом президента України до Ірландії. Протягом дня запланована низка зустрічей. Зокрема секретар РНБО Рустем Умєров має представити Зеленському детальний звіт про переговори з американською делегацією у Флориді.

РБК-Україна раніше писало, що Міхол Мартін, який у лютому вже зустрічався із Зеленським під час його короткої зупинки в Ірландії дорогою до США, підкреслив важливе значення візиту для обох країн.

