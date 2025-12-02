Усиление обороны и энергетики. Ирландия выделяет 125 млн евро на поддержку Украины

По его словам, Ирландия предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому не только слова поддержки во время его визита в Дублин, но и практическую помощь.

"Будут предоставлены дополнительные 100 млн евро на нелетальную военную помощь, чтобы помочь Украине противостоять ночным атакам российских ракет и дронов. Ирландия также предоставит 25 млн евро на энергоснабжение Украины, чтобы помочь противостоять циничным и безжалостным атакам России", - отметил Мартин.

Издание пишет, что сегодня, 2 декабря, премьер Ирландии и президент Украины подпишут соглашение под названием "Дорожная карта партнерства между Украиной и Ирландией до 2030 года".

Она включает политическое и безопасностное сотрудничество, а также инициативы в сфере восстановления, образования и культуры.