Усиление обороны и энергетики. Ирландия выделяет 125 млн евро на поддержку Украины

Ирландия предоставит Украине 100 млн евро на противодействие российским комбинированным атакам, а также 25 млн евро на энергоснабжение.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин, которого цитирует The Guardian.
По его словам, Ирландия предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому не только слова поддержки во время его визита в Дублин, но и практическую помощь.
"Будут предоставлены дополнительные 100 млн евро на нелетальную военную помощь, чтобы помочь Украине противостоять ночным атакам российских ракет и дронов. Ирландия также предоставит 25 млн евро на энергоснабжение Украины, чтобы помочь противостоять циничным и безжалостным атакам России", - отметил Мартин.
Издание пишет, что сегодня, 2 декабря, премьер Ирландии и президент Украины подпишут соглашение под названием "Дорожная карта партнерства между Украиной и Ирландией до 2030 года".
Она включает политическое и безопасностное сотрудничество, а также инициативы в сфере восстановления, образования и культуры.
Напомним, в ночь на вторник 2 декабря, Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Ирландию с официальным визитом.
Отметим, этот визит стал первым официальным визитом президента Украины в Ирландию. В течение дня запланирован ряд встреч. В частности секретарь СНБО Рустем Умеров должен представить Зеленскому подробный отчет о переговорах с американской делегацией во Флориде.
РБК-Украина ранее писало, что Михол Мартин, который в феврале уже встречался с Зеленским во время его короткой остановки в Ирландии по дороге в США, подчеркнул важное значение визита для обеих стран.