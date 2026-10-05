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Посилення F-16 та захист від реактивних дронів: Зеленський анонсував допомогу від Нідерландів

20:23 05.10.2026 Пн
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

Нідерланди допоможуть Україні посилити ефективність винищувачів F-16 для збиття російських реактивних "Шахедів", а також залучаться до захисту критичної інфраструктури та посилення ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського за підсумками розмови з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

Глава держави підкреслив, що вагомий відсоток збиття російських реактивних безпілотників забезпечують саме винищувачі, які Україна отримала від Нідерландів.

"Значний відсоток збиття цих дронів забезпечують саме F-16, які Нідерланди передали Україні, і є можливості підтримати їхню роботу відповідними засобами", - зазначив президент.

Сторони обговорили технічні можливості для підтримки роботи цих літаків відповідними засобами, а також додаткові кроки для захисту української критичної інфраструктури та посилення ППО.

"Поінформував Роба про наші контакти з американською командою та потенційні зустрічі в тристоронньому форматі на технічному рівні між Україною, Америкою та Росією. Реалістичні пропозиції, які можуть наблизити мир, важливі", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Бельгія вже найближчим часом планує узгодити передачу Україні трьох винищувачів F-16. Процедура потребує дозволу Франції через встановлені на бортах французькі системи РЕБ.

Зазначимо, Зеленський заявив, що F-16 ефективно збивають ворожі реактивні дрони, але значна частина винищувачів тривалий час перебуває в ЄС на ремонті.

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Володимир ЗеленськийF-16Війна в Україні