Посилення F-16 та захист від реактивних дронів: Зеленський анонсував допомогу від Нідерландів

Глава держави підкреслив, що вагомий відсоток збиття російських реактивних безпілотників забезпечують саме винищувачі, які Україна отримала від Нідерландів.

"Значний відсоток збиття цих дронів забезпечують саме F-16, які Нідерланди передали Україні, і є можливості підтримати їхню роботу відповідними засобами", - зазначив президент.

Сторони обговорили технічні можливості для підтримки роботи цих літаків відповідними засобами, а також додаткові кроки для захисту української критичної інфраструктури та посилення ППО.

"Поінформував Роба про наші контакти з американською командою та потенційні зустрічі в тристоронньому форматі на технічному рівні між Україною, Америкою та Росією. Реалістичні пропозиції, які можуть наблизити мир, важливі", - додав Зеленський.