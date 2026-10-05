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Бельгія готова передати Україні три винищувачі F-16 з РЕБ, але є умова

16:31 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Бельгія готова передати Україні три винищувачі F-16 з РЕБ, але є умова Фото: винищувачі F-16 (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Бельгія планує найближчим часом завершити узгодження передачі Україні трьох винищувачів F-16. Процедура потребує дозволу Франції через встановлені на бортах французькі системи РЕБ.

Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, літаки були модернізовані французькими технологіями радіоелектронної боротьби, тому для їхнього відправлення необхідне погодження Парижа. Очікується, що це питання вирішиться оперативно.

"Ми можемо зробити це досить швидко... Після затвердження ми зможемо надати F-16. Я вірю, що це вдасться погодити найближчим часом. А далі ми розпочнемо організацію логістики", - зазначив Франкен.

Обслуговування F-16 та нові боєприпаси

Очільник оборонного відомства також спростував інформацію про нібито виникнення проблем із технічним обслуговуванням українських літаків бельгійською компанією Sabena Engineering.

Франкен уточнив, що підприємство щомісяця обслуговує чотири винищувачі F-16, а в майбутньому цей показник може зрости до шести одиниць.

Крім того, Бельгія продовжує постачати Україні боєприпаси для авіації. Після відправлення останньої партії у 50 тисяч одиниць бельгійська сторона вже працює над новим запитом від ЗСУ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що F-16 ефективно збивають ворожі реактивні дрони, але значна частина літаків тривалий час перебуває в Європі на ремонті.

Крім того, Україна прагне закупити десятки тисяч 20-міліметрових снарядів для F-16. Їх планують використовувати для боротьби з реактивними дронами РФ.

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Франція Україна Бельгія F-16
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