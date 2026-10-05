Усиление F-16 и защита от реактивных дронов: Зеленский анонсировал помощь от Нидерландов

Глава государства подчеркнул, что весомый процент сбития российских реактивных беспилотников обеспечивают именно истребители, которые Украина получила от Нидерландов.

"Значительный процент сбития этих дронов обеспечивают именно F-16, которые Нидерланды передали Украине, и есть возможность поддержать их работу соответствующими средствами", - отметил президент.

Стороны обсудили технические возможности поддержки работы этих самолетов соответствующими средствами, а также дополнительные шаги для защиты украинской критической инфраструктуры и усиления ПВО.

"Проинформировал Роба о наших контактах с американской командой и потенциальных встречах в трехстороннем формате на техническом уровне между Украиной, Америкой и Россией. Реалистичные предложения, которые могут приблизить мир, важны", - добавил Зеленский.