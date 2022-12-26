Посилають замість себе солдатів. Окупант поскаржився на боягузливе командування, - ГУР

Військовослужбовець Росії в радіоперехопленні розповів про боягузливе командування, яке навіть боїться виходити з укриттів через обстріл ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

"У нас так начштабу робить: ну комбат там - ідіот, вони всі в пляшки ходять і солдатам дають, щоб ті виносили. Самі навіть не виходять - бояться через обстріли. Вони сидять, як щури!", - йдеться у радіоперехопленні ГУР.

Раніше у перехопленні ГУР говорилося, що російські солдати з сьомої роти здали свою зброю офіцерам і пішли пішки з України до РФ.

Також повідомлялося, що військовослужбовець Росії в радіоперехопленні розповів дружині про невдалу спробу перелому руки сокирою, щоб уникнути поранення, або загибелі в Україні.

Крім того, раніше стало відомо, що росіяни скаржаться на фейкові пропагандистські новини про війну проти України.

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