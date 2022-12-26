Посылают вместо себя солдат. Оккупант пожаловался на трусливое командование, - ГУР

Военнослужащий России в радиоперехвате рассказал о трусливом командовании, которое даже боится выходить из укрытий из-за обстрелов ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

"У нас так начштаба делает: ну комбат там – идиот, они все в бутылки ходят и солдатам дают, чтобы те выносили. Сами даже не выходят – боятся из-за обстрелов. Они сидят, как крысы!", - говорится в радиоперехвате ГУР.

Ранее в перехвате ГУР говорилось, что российские солдаты с седьмой роты сдали свое оружие офицерам и пошли пешком из Украины в РФ.

Также сообщалось, что военнослужащий России в радиоперехвате рассказал жене о неудачной попытке перелома руки топором, чтобы избежать ранения, или гибели в Украине.

Кроме того, ранее стало известно, что россияне жалуются на фейковые пропагандистские новости о войне против Украины.

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