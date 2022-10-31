Пошукова операція триває. Унаслідок обвалу мосту в Індії кільсть жертв знову різко зросла

Керівник місцевої поліції розповів, що вже було знайдено 120 тіл.

"Ймовірно, кількість загиблих зросте, оскільки пошукова операція триває", - зазначив правоохоронець.

Що відомо про міст Морбі

Канатний міст Морбі - історична споруда, побудована багато років тому.

Після ремонту та реконструкції його знову відкрили 26 жовтня з нагоди гуджаратського Нового року.

Влада стверджує, що міст обвалився, оскільки не витримав ваги людей, які на ньому стояли.