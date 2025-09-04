У пошуках миру? Що говорять Зеленський, Путін і Трамп про закінчення війни в Україні

Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, який заявив про готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, наголошує, що глава Кремля насправді не хоче переговорів та прагне продовжувати війну.

Глава держави в інтерв'ю Le Point категорично відкинув ідею відмови від окупованих територій, таких як Донбас чи Крим, аргументуючи, що це не принесе миру, а лише посилить позиції Росії для нових атак.

Він нагадав, як у 2014 році захоплені росіянами Крим та частина Донбасу стали плацдармами для повномасштабного вторгнення, що сталося в лютому 2022-го.

Також Зеленський заявляв, що Росії потрібні роки й мільйони солдатів для того, щоб повністю захопити Донеччину. Він звернув увагу, що за чотири роки диктатор не спромігся захопити навіть 30% однієї області.

Президент акцентував, що територіальні поступки РФ приведуть війну до Європи і загрожуватимуть Харкову та Дніпру.

За його словами, якщо країна-агресор зможе захопити всю Україну, то вона використає її як плацдарм для подальшого наступу на Європу. Однак, чи зробить вона це, на його думку, залежатиме від рішучості Європи.

"Якщо Європа буде сильною, він (Путін - ред.), ймовірно, нічого не зробить, але якщо вона буде слабкою, то вона зазнає дій Росії. Між Москвою і Парижем менш як 3000 кілометрів. А сьогодні ракети, які Росія використовує проти України, мають дальність 2500 кілометрів. Ми самі маємо ракети дальністю 3000 кілометрів", - сказав президент України.

Він закликав європейців мислити стратегічно, бо слабкість спровокує російського диктатора використати захоплені території як основу для атак на ЄС.

"Немає більше "дальньої війни"...Повірте мені, через два роки у росіян буде багато ракет із дальністю до 5000 км, море не захистить нікого. Океан не захистить нікого", - попередив президент.

Водночас Зеленський не виключає "корейського сценарію" для України: відсутність повного мирного договору після війни, але економічне процвітання завдяки сильним союзникам (зокрема, США).

При цьому президент акцентує - Україна рішуче налаштована отримати надійні гарантії безпеки, наприклад, системи Patriot, які має Південна Корея.

"Однак порівняння з Південною Кореєю має свої межі: населення Північної Кореї становить трохи більш як 20 мільйонів, тоді як населення Росії - понад 140 мільйонів. Масштаби цих загроз неможливо порівняти. Загрози з боку РФ в 5, 6, а то й у 10 разів більші. Повне повторення південнокорейської моделі, ймовірно, не підійшло б Україні з точки зору безпеки. З іншого боку, її економічна модель є гарним прикладом", - вважає Зеленський.

Він відкинув ідею "миру" за будь-яку ціну. Президент наголошує, що переговори можливі лише на умовах України, з повагою до суверенітету. Він нагадав про необхідність посилення санкцій, військової допомоги тощо.

Путін

Низку заяв щодо війни проти України зробив і російський диктатор за підсумками свого візиту до Китаю, де він відвідував "помпезний" військовий парад Сі Цзіньпіня.

Путін стверджує, що не планує пов'язувати гарантії безпеки Україні в обмін на території. Таким чином, він відкинув тезу західних ЗМІ про те, що нібито пропонував адміністрації Трампа "заморозити" війну, якщо Київ відмовиться зокрема від Донеччини та Луганщини. (Витоки в ЗМІ поширювалися після останньої поїздки спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа до Москви на початку серпня).

Він також повторив свій пропагандистський наратив про те, що Росія буцімто "бореться не стільки за території, а "права людей, які проживають на цих територіях, говорити власною мовою".

Очільник Кремля пригрозив, що "готовий домовитися про прийнятний варіант" завершення війни проти України, а інакше "добиватиметься цілей збройним шляхом".

"Мені видається, що якщо здоровий глузд переможе, домовитися про прийнятний варіант припинення цього конфлікту можливо", - заявив російський диктатор.

Він також заявив, що "для врегулювання територіальних питань" українська влада буцімто "має провести референдум". При цьому він додав, що "референдум не можна проводити в умовах воєнного стану".

"Отже, для того, щоб провести референдум, треба скасувати воєнний стан, але щойно це буде зроблено, треба йти на вибори - цей процес триватиме нескінченно", - сказав Путін.

Водночас він підтвердив повідомлення медіа про те, що проведення зустрічі із Зеленським йому запропонував американський лідер Дональд Трамп. При цьому Путін запропонував організувати таку зустріч у Москві.

"До речі, Дональд попросив мене, якщо можливо, провести таку зустріч. Я сказав: "Так, це можливо". Ну, зрештою, якщо Зеленський готовий, нехай приїжджає до Москви, така зустріч відбудеться", - заявив диктатор.

Разом з тим Путін знову поставив під сумнів легітимність Зеленського. Він повторив безпідставні тези щодо України, заявивши, ніби каденція президента Зеленського "вже завершилась".

"Загалом я ніколи не виключав можливості такої зустрічі. Чи є якийсь сенс у цих зустрічах?" - сказав Путін.

Російський диктатор висунув власні "інтерпретації" українського законодавства, стверджуючи, що після п’яти років президентства владу мав би перебрати спікер Верховної Ради.

Такі твердження не відповідають дійсності: Конституція та закони України чітко передбачають, що глава держави виконує свої обов’язки до завершення дії воєнного стану.

Трамп

Водночас президент США, який неодноразово ставив "дедлайни" по відношенню до своїх рішень щодо Кремля, погрожуючи "наслідками", знову заявив, що "Путін має ухвалити рішення в контексті війни проти України.

"Він знає мою позицію. Він має ухвалити рішення. Я буду або задоволений, або ні. Якщо ні - будуть наслідки", - сказав вчора Трамп.

Водночас глава Білого дому не згоден з тим, що зволікає з введенням жорстких санкцій проти Росії.

"Хіба запровадження вторинних санкцій проти Індії, найбільшого покупця російських ресурсів поза Китаєм, не є діями?" - заявив він, наголосивши, що це рішення вже коштувало Москві сотні мільярдів доларів.

Трамп також стверджує, що його план "складається з кількох етапів" і він ще "не дійшов до другої та третьої фаз". За його словами, нещодавно він попередив Індію: у разі закупівель у Росії, вона зіткнеться з серйозними проблемами.

В інтерв'ю CBS News він заявив, що "уважно стежить" за позицією глави Кремля та президента України щодо переговорів про мир. Свої надії на перехід від бойових дій РФ в Україні до дипломатії Трамп назвав "реалістичними та оптимістичними".

"Я спостерігав за цим, я бачив це, і я говорив про це з президентом Путіним та президентом Зеленським...Щось станеться, але вони поки не готові (до зустрічі - ред.). Але щось станеться. Ми збираємося завершити це", - сказав Трамп.

Коментуючи останню масовану атаку РФ по Києву глава Білого дому заявив, що "розчарований" тим, що відбувається та додав: "Я думаю, що ми все владнаємо".

За словами Трампа, він гадав, що війна РФ проти України "буде однією з найлегших серед тих, які він зупинив".

"Але, схоже, вона виявилася трохи складнішою за деякі інші", - додав президент США.

