Поиск работы в условиях войны: какие специальности выбирают украинцы и сколько хотят зарабатывать

В 2025 году украинцы ищут работу с достойной зарплатой, гибким графиком и стабильностью. Из-за войны и экономических изменений все больше людей меняют сферу деятельности и форму занятости.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования OLX Работа, которое охватило более 20 тысяч респондентов.

Активнее всего работу ищут мужчины в возрасте от 25 до 44 лет. В целом из-за войны и экономической нестабильности жители нашей страны стали внимательнее выбирать место трудоустройства, а часть - даже сменила сферу деятельности.

Что мотивирует искать новую работу

Среди главных причин поиска новой работы - низкая зарплата, сокращение штата, ликвидация компании или желание сменить профессию. За последние 3 года около 40% опрошенных изменили сферу деятельности полностью или частично.

Наиболее популярные направления:

торговля и продажи (37%),

логистика и транспорт (16%),

ИТ и инженерия (по 12%).

При этом 19% респондентов ищут возможности фриланса.

46% пользуются онлайн-платформами, столько же - обращаются к знакомым. Еще 18% ищут через соцсети (Telegram, Facebook, LinkedIn).

Какую зарплату хотят

30% украинцев считают оптимальным доход в 30-50 тысяч гривен в месяц. Еще 29% довольствуются 20-30 тысячами гривен, а 25% хотят более 50 тысяч гривен.

Для сравнения: реальная медианная зарплата, которую предлагают на OLX Работа, - 22 500 гривен.

Что важно при поиске работы

Согласно результатам опроса, 39% респондентов считают важнейшими условия труда, а 36% выбирают гибридную модель работы, сочетая офис и удаленную занятость. Только 7% готовы работать исключительно в офисе.

Относительно места трудоустройства, 62% опрошенных хотят работать в родном городе, и только 17% готовы переехать в другой город, а 21% - сменить страну. Наиболее важным критерием выбора является высокая зарплата (68%), а также гибкий график работы (45%) и надежность компании (44%).

Украинцы также обращают внимание на дружный коллектив (40%), возможность карьерного роста (34%) и официальное трудоустройство (37%). Однако ключевым фактором является адаптивность к изменениям - люди готовы осваивать новые сферы деятельности, но не хотят менять место жительства.