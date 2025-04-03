Криза на ринку праці: які професії будуть найпопулярнішими у 2025 році в Україні
На тлі війни в Україні у 2025 році спостерігається кадрова криза. Найбільше не вистачає кваліфікованих робітників та лікарів різних спеціалізацій.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіли у Державному центрі зайнятості.
У яких сферах найбільший дефіцит працівників
Український ринок праці у 2025 році стикається зі значним дефіцитом робочої сили, особливо серед кваліфікованих робітників. Найбільше вакансій зафіксовано для таких спеціалістів, як швачки, токарі, електромонтери, столяри, слюсарі-сантехніки, електрогазозварники, монтери колії, фрезерувальники, машиністи екскаваторів та оператори верстатів із програмним керуванням.
Крім того, в країні спостерігається гостра нестача лікарів різних спеціалізацій, зокрема сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів. Високий попит на ці професії зумовлений не лише зростанням потреби у кваліфікованих фахівцях, а й значною плинністю кадрів у багатьох сферах. Часто звільняються продавці, офіціанти, баристи, підсобні робітники та вантажники.
Яких спеціалістів шукають роботодавці
За даними "Єдиного порталу вакансій", станом на 31 березня 2025 року роботодавці опублікували 221 тисячу вакансій. Найбільш затребуваними є такі професії:
- сфера торгівлі та послуг - продавці (19 тисяч вакансій), адміністратори (7 тисяч), кухарі (5 тисяч), охоронники (3 тисячі), торгові представники (понад 2 тисячі), бариста (2 тисячі), офіціанти (2 тисячі), пекарі (майже 2 тисячі);
- кваліфіковані робітники - водії (11 тисяч), слюсарі (5 тисяч), комплектувальники (3 тисячі), швачки (2 тисячі), електрики (2 тисячі), електромонтери (майже 2 тисячі);
- професіонали та фахівці - бухгалтери (7 тисяч), інженери (6 тисяч), лікарі (4 тисячі), фармацевти (3 тисячі), медичні сестри (2 тисячі), механіки (2 тисячі), експедитори (2 тисячі), технологи (2 тисячі), вчителі (1 тисяча), економісти (1 тисяча).
- некваліфіковані робітники - вантажники (5 тисяч), прибиральники (3 тисячі), комірники (3 тисячі), підсобні робітники (понад 1 тисяча).
Фахівці зазначають, що попит на працівників у різних сферах змінюється залежно від соціально-економічної ситуації в країні. Водночас зростає тенденція до відмови від офісної роботи на користь дистанційної зайнятості та самозайнятості. Очікується, що у 2025 році найбільш затребуваними залишаться професії, пов’язані з фізичною працею, медициною, освітою та сферою послуг.
Раніше РБК-Україна писало, які підстави для звільнення працівників існують в Україні. Так, можливі випадки звільнення за ініціативою роботодавця (прогули, невиконання обов'язків, скорочення штату), працівника (особисті причини, кар'єрні зміни) та за згодою сторін. Однак, у будь-якому випадку важливо дотримуватися процедур і захищати права працівників.
Також ми розповідали про дефіцит робочої сили в різних регіонах України. Найбільша нестача кадрів спостерігається в Київській, Львівській та Дніпропетровській областях. Водночас найбільше вакансій стосуються робітничих спеціальностей, сфери торгівлі та медицини.
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