Пошук інопланетян отримав новий шанс: астрономи знайшли неочікувану зачіпку

Сигнали позаземного розуму можуть ховатися на радіочастотах, які сучасна наука практично не досліджувала. Перегляд архівних спостережень показав, що вчені вже охопили пошуком мільйони зірок, про які навіть не здогадувалися.

Про це інформує РБК-Україна , посилаючись на дослідження інституту SETI, опубліковане у Monthly Notices .

Чому інопланетян шукали лише в одному "вікні"?

Десятиліттями більшість проєктів SETI фокусувалася на вузькому діапазоні радіочастот.

Науковці вважали цей ареал радіоспектру "ідеальним місцем для міжзоряних дзвінків", оскільки там знаходили молекули води.

Передбачалося, що будь-яка розвинена цивілізація розуміє фундаментальну важливість води та обиратиме саме ці частоти для передачі повідомлень.

Однак нове дослідження доводить, що високочастотні радіохвилі можуть відкрити зовсім інший шлях до пошуку технологічних сигналів.

Архівні дані телескопа ALMA відкривають нові горизонти

Астрономка з Манчестерського університету, докторка Луїза Мейсон, провела перше оглядове дослідження SETI за допомогою системи радіотелескопів ALMA у Чилі

Мета - знайти вузькосмугові радіосигнали (техносигнатури), які вказують на роботу штучних приладів, а не на природні космічні процеси.

"Протягом десятиліть пошуки SETI зосереджувалися на відносно невеликій частині радіоспектру. Ми хотіли зрозуміти, що станеться, якщо ми подивимося деінде", - зазначила Мейсон.

"Міліметрові та субміліметрові радіодіапазони залишаються майже повністю недослідженими для SETI, тому йдеться про відкриття нової території для пошуку", - додала дослідниця.

У межах вибірки з даних Band 3 телескопа ALMA чітких сигналів позаземних технологій виявити не вдалося. Однак Мейсон наголошує, що аналіз навіть чотирьох архівних спостережень довів величезний потенціал високочастотних телескопів для майбутніх досліджень.

Ілюстрація зоряного побічного зображення, що демонструє різноманітність зоряних об’єктів, які можуть потрапити в поле зору під час одного наведення (схема: Луїза Мейсон)

Приховані зірки: чому вивчено більше, ніж вважали науковці?

Дослідження також привернуло увагу до важливого ефекту радіоастрономії: коли телескоп спрямовують на одну конкретну ціль, у його поле зору одночасно потрапляють тисячі інших об'єктів ("зірковий побічний улов").

Раніше вчені оцінювали кількість таких прихованих зірок за каталогом Gaia. Мейсон застосувала точнішу галактичну модель Безансона (BGM), яка враховує далекі, тьмяні та важкопомітні зірки.

Завдяки цьому підходу оцінка кількості зірок, охоплених лише одним із попередніх оглядів SETI на 1 327 точок спостереження, зросла з 288 тисяч до понад 6,1 мільйона.

"Один із найзахопливіших результатів цієї роботи - усвідомлення того, що ми дослідили значно більше зірок, ніж вважалося спочатку", - підкреслила Луїза Мейсон.

"Навіть дуже невелике спостереження може містити величезну кількість та різноманітність зірок, які ми й не планували вивчати. Поєднуючи високочастотні спостереження з галактичними симуляціями, ми можемо краще зрозуміти, що саме ми вже перевірили і де шукати далі", - резюмувала вона.

Червоним кольором позначено зірки, виявлені за допомогою каталогу Gaia. Галактичні моделі моделюють весь спектр зірок головної послідовності, а також виділяють популяцію білих карликів (джерело: Луїза Мейсон)

Що це означає для науки?

Відсутність знайденого сигналу під час перших перевірок не означає, що позаземного життя не існує. Це лише свідчить, що у досліджених вузьких діапазонах техносигнатур не виявилося.

Астрономи сподіваються, що ці результати підштовхнуть дослідників SETI активніше освоювати високі частоти та ефективніше використовувати величезні масиви даних, які вже роками зберігаються в архівах обсерваторій по всьому світі.