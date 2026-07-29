Поиск инопланетян получил новый шанс: астрономы нашли неожиданную зацепку

Сигналы внеземного разума могут скрываться на радиочастотах, которые современная наука практически не исследовала. Просмотр архивных наблюдений показал, что учёные уже охватили поиском миллионы звезд, о которых даже не догадывались.

Об этом информирует РБК-Украина , ссылаясь на исследование института SETI, опубликованное в Monthly Notices .

Почему инопланетян искали только в одном "окне"?

Десятилетиями большинство проектов SETI фокусировались на узком диапазоне радиочастот.

Ученые сочли этот ареал радиоспектра "идеальным местом для межзвездных звонков", поскольку там находили молекулы воды.

Предполагалось, что любая развитая цивилизация понимает фундаментальную важность воды и будет выбирать эти частоты для передачи сообщений.

Однако новое исследование доказывает, что высокочастотные радиоволны могут открыть совсем другой путь поиска технологических сигнало .

Архивные данные телескопа ALMA открывают новые горизонты

Астрономка из Манчестерского университета, доктор Луиза Мейсон, провела первое обзорное исследование SETI с помощью системы радиотелескопов ALMA в Чили

Цель - найти узкополосные радиосигналы (техносигнатуры), указывающие на работу искусственных приборов, а не на естественные космические процессы.

"В течение десятилетий поиски SETI сосредотачивались на относительно небольшой части радиоспектра. Мы хотели понять, что произойдет, если мы посмотрим где-нибудь", - отметила Мэйсон.

"Миллиметровые и субмиллиметровые радиодиапазоны остаются почти полностью неисследованными для SETI, поэтому речь идет об открытии новой территории для поиска", - добавила исследовательница.

В рамках выборки из данных Band 3 телескопа ALMA четких сигналов внеземных технологий обнаружить не удалось. Однако Мэйсон отмечает, что анализ даже четырех архивных наблюдений доказал огромный потенциал высокочастотных телескопов для будущих исследований.

Иллюстрация звездного побочного изображения, демонстрирующая разнообразие звездных объектов, которые могут попасть в поле зрения во время одной наводки (схема: Луиза Мэйсон)

Скрытые звезды: почему изучено больше, чем считали ученые?

Исследование также обратило внимание на важный эффект радиоастрономии: когда телескоп направляют на одну конкретную цель, в его поле зрения одновременно попадают тысячи других объектов ("звездный побочный улов").

Ранее учёные оценивали количество таких скрытых звезд по каталогу Gaia. Мэйсон применила более точную галактическую модель Безансона (BGM), которая учитывает далекие, тусклые и труднозаметные звезды.

Благодаря этому подходу оценка количества звезд, охваченных лишь одним из предварительных обзоров SETI на 1327 точек наблюдения, выросла с 288 тысяч до более 6,1 миллиона.

"Один из самых увлекательных результатов этой работы - осознание того, что мы исследовали гораздо больше звезд, чем считалось изначально", - подчеркнула Луиза Мэйсон.

"Даже очень небольшое наблюдение может содержать огромное количество и разнообразие звезд, которые мы и не планировали изучать. Сочетая высокочастотные наблюдения с галактическими симуляциями, мы можем лучше понять, что мы уже проверили и где искать дальше", - резюмировала она.

Красным цветом отмечены звезды, обнаруженные с помощью каталога Gaia. Галактические модели моделируют весь спектр звезд главной последовательности, а также выделяют популяцию белых карликов (источник: Луиза Мэйсон)

Что это значит для науки?

Отсутствие найденного сигнала при первых проверках не означает, что внеземной жизни не существует. Это лишь свидетельствует о том, что в исследованных узких диапазонах техносигнатур не оказалось.

Астрономы надеются, что эти результаты подтолкнут исследователей SETI более активно осваивать высокие частоты и эффективнее использовать огромные массивы данных, которые уже годами хранятся в архивах обсерваторий по всему миру.