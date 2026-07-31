Поштою чи на картку: як змінити спосіб отримання пенсії онлайн

Пенсіонери можуть змінити спосіб отримання пенсії - готівкою через "Укрпошту" або на банківську картку - без черг і візитів до Пенсійного фонду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний вебпортал управління Пенсійного фонду України у Тернопільській області.
Українські пенсіонери мають право вільно обирати спосіб отримання щомісячних виплат. Змінити спосіб виплати або сам банк можна повністю дистанційно, без відвідування сервісного центру Пенсійного фонду.
Для входу в особистий кабінет знадобиться один із варіантів:
Якщо пенсіонер переводить виплати на картку, знадобиться номер рахунку в форматі IBAN. Він складається з 29 символів і починається з літер UA. Сформувати його можна в мобільному застосунку банку, у розділі з реквізитами.
Також потрібні скановані копії або чіткі фото документів:
Файли приймаються у форматі PDF або JPEG, а розмір кожного документа не має перевищувати 1 мегабайт.
Спершу потрібно перейти на офіційний вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. У правому верхньому кутку сторінки натискають кнопку "Вхід" і обирають зручний спосіб авторизації.
За допомогою КЕП потрібно завантажити файл ключа та ввести пароль. За допомогою "Дія.Підпису" - згенерувати QR-код і підтвердити особу через застосунок "Дія" на телефоні.
Після входу в лівому боковому меню обирають блок "Щодо пенсійного забезпечення", далі - "Внесення змін до пенсійної справи" і послугу "Заява про зміну способу виплати пенсії".
Персональні дані здебільшого підтягуються з реєстру автоматично, але їх варто перевірити. У полі "Спосіб виплати" обирають потрібний варіант:
Якщо обрано банк, вказують його назву та 29 знаків рахунку IBAN. Якщо обрано "Укрпошту" - точну адресу проживання й номер поштового відділення.
Далі потрібно натиснути кнопку "Додати файл" і прикріпити підготовлені скани паспорта, довідки про податковий номер та реквізитів банку. Після цього дають згоду на обробку персональних даних і натискають "Сформувати заяву".
Згенерований документ перевіряють, підписують КЕП або "Дія.Підписом" і відправляють до Пенсійного фонду кнопкою "Відправити до ПФУ".
Заява потрапляє на опрацювання до фахівців фонду. Статус розгляду можна відстежувати в особистому кабінеті, у розділі "Мої звернення".
Зазвичай спосіб виплати змінюється з наступного місяця після подання заяви, якщо її подали до формування виплатних відомостей.
Тим часом у серпні набувають чинності зміни в пенсійних правилах, які торкнулися окремих категорій отримувачів виплат.
Ці зміни вплинули на порядок нарахування пенсій частині українців.
Нагадаємо, раніше також пояснювали, хто і яким чином може підтвердити свій трудовий стаж.