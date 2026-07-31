По почте или на карту: как изменить способ получения пенсии онлайн

Пенсионеры могут изменить способ получения пенсии - наличными через "Укрпочту" или на банковскую карту - без очередей и визитов в Пенсионный фонд.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный вебпортал управления Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области.
Украинские пенсионеры имеют право свободно выбирать способ получения ежемесячных выплат. Изменить способ выплаты или сам банк можно полностью дистанционно без посещения сервисного центра Пенсионного фонда.
Для входа в личный кабинет понадобится один из вариантов:
Если пенсионер переводит выплаты на карту, потребуется номер счета в формате IBAN. Он состоит из 29 символов и начинается с букв UA. Сформировать его можно в мобильном приложении банка в разделе с реквизитами.
Также нужны сканированные копии или четкие фото документов:
Файлы принимаются в формате PDF или JPEG, а размер каждого документа не должен превышать 1 мегабайт.
Для начала нужно перейти на официальный вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда. В правом верхнем углу страницы нажимают кнопку "Вход" и выбирают удобный способ авторизации.
С помощью КЭП необходимо загрузить файл ключа и ввести пароль. С помощью "Действие. Подписи" - сгенерировать QR-код и подтвердить личность через приложение "Дія" на телефоне.
После входа в левом боковом меню выбирают блок "О пенсионном обеспечении", далее - "Внесение изменений в пенсионное дело" и услугу "Заявление об изменении способа выплаты пенсии".
Персональные данные обычно подтягиваются из реестра автоматически, но их следует проверить. В поле "Способ выплаты" выбирают нужный вариант:
Если выбран банк, указывают его название и 29 знаков счета IBAN. Если выбрана "Укрпочта" - точный адрес проживания и номер почтового отделения.
Далее нужно нажать кнопку "Добавить файл" и прикрепить подготовленные сканы паспорта, справки о налоговом номере и реквизиты банка. После этого дают согласие на обработку персональных данных и нажимают "Сформировать заявление".
Сгенерированный документ проверяют, подписывают КЭП или "Дія. Підписом" и отправляют в Пенсионный фонд кнопкой "Отправить в ПФУ".
Заявление попадает на проработку к специалистам фонда. Статус рассмотрения можно отслеживать в личном кабинете, в разделе "Мои обращения".
Обычно способ выплаты изменяется со следующего месяца после подачи заявления, если его подали к формированию выплатных сведений.
Между тем в августе вступают в силу изменения в пенсионных правилах, которые затронули отдельные категории получателей выплат.
Эти изменения повлияли на порядок начисления пенсий части украинцев.
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