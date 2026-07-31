По почте или на карту: как изменить способ получения пенсии онлайн

Пенсионеры могут изменить способ получения пенсии - наличными через "Укрпочту" или на банковскую карту - без очередей и визитов в Пенсионный фонд.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный вебпортал управления Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области.

Главное Пенсионеры могут изменить способ выплаты пенсии полностью онлайн без визита в фонд.

Для входа требуется КЭП или "Дія. Підпис".

Для перехода на карту потребуется IBAN-счет с 29 символов.

Документы подаются в формате PDF или JPEG.

Новый способ выплаты обычно действует уже со следующего месяца.

Что нужно подготовить заранее

Украинские пенсионеры имеют право свободно выбирать способ получения ежемесячных выплат. Изменить способ выплаты или сам банк можно полностью дистанционно без посещения сервисного центра Пенсионного фонда.

Для входа в личный кабинет понадобится один из вариантов:

квалифицированная электронная подпись (КЭП от ПриватБанка, Сбербанка или других аккредитованных центров);

активированный "Дія. Підпис" в смартфоне.

Если пенсионер переводит выплаты на карту, потребуется номер счета в формате IBAN. Он состоит из 29 символов и начинается с букв UA. Сформировать его можно в мобильном приложении банка в разделе с реквизитами.

Также нужны сканированные копии или четкие фото документов:

паспорт гражданина Украины;

справка о присвоении налогового номера;

справка об открытии счета по реквизитам IBAN.

Файлы принимаются в формате PDF или JPEG, а размер каждого документа не должен превышать 1 мегабайт.

Как войти в личный кабинет

Для начала нужно перейти на официальный вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда. В правом верхнем углу страницы нажимают кнопку "Вход" и выбирают удобный способ авторизации.

С помощью КЭП необходимо загрузить файл ключа и ввести пароль. С помощью "Действие. Подписи" - сгенерировать QR-код и подтвердить личность через приложение "Дія" на телефоне.

Как заполнить заявление об изменении выплаты

После входа в левом боковом меню выбирают блок "О пенсионном обеспечении", далее - "Внесение изменений в пенсионное дело" и услугу "Заявление об изменении способа выплаты пенсии".

Персональные данные обычно подтягиваются из реестра автоматически, но их следует проверить. В поле "Способ выплаты" выбирают нужный вариант:

"Через банк" – если переводят выплату с почты на карточку или меняют банк;

"Через почтовое отделение" – если хотят получать деньги наличными через "Укрпочту".

Если выбран банк, указывают его название и 29 знаков счета IBAN. Если выбрана "Укрпочта" - точный адрес проживания и номер почтового отделения.

Как подать документы

Далее нужно нажать кнопку "Добавить файл" и прикрепить подготовленные сканы паспорта, справки о налоговом номере и реквизиты банка. После этого дают согласие на обработку персональных данных и нажимают "Сформировать заявление".

Сгенерированный документ проверяют, подписывают КЭП или "Дія. Підписом" и отправляют в Пенсионный фонд кнопкой "Отправить в ПФУ".

Как узнать результат

Заявление попадает на проработку к специалистам фонда. Статус рассмотрения можно отслеживать в личном кабинете, в разделе "Мои обращения".

Обычно способ выплаты изменяется со следующего месяца после подачи заявления, если его подали к формированию выплатных сведений.