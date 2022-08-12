Собирала грибы, несмотря на запрет. Женщина подорвалась на растяжке в лесу Черниговской области
Женщина проигнорировала категорический запрет на посещение лесов в Черниговской области и пошла по грибы. Там она задела взрывную ловушку, установленную российскими военными во время оккупации части области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области Facebook.
Полицейские увидели женщину на обочине. Она не могла самостоятельно двигаться, а ее одежда была пропитана кровью. Полицейское оказали женщине первую домедицинскую помощь и вызвали медиков.
Женщина отправилась за грибами в лес несмотря на запрет. Примерно метрах в 300 от того места, где ее обнаружили полицейские, она задела "растяжку" - взрывную ловушку, установленную военными РФ во время оккупации.
Добавим, что сейчас действует запрет на посещение лесов в Черниговской области. Полиция предостерегает, что опасность натолкнуться на боеприпасы и взрывные устройства очень высока.
Напомним, в Черниговской области гражданам запрещено приближаться к границе с Россией ближе чем на два километра.
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