Збирала гриби, попри заборону. Жінка підірвалася на розтяжці у лісі Чернігівській області

Жінка проігнорувала категоричну заборону на відвідування лісів у Чернігівській області і пішла по гриби. Там вона зачепила вибухову пастку, встановлену російськими військовими під час окупації частини області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області у Facebook .

Поліцейські побачили жінку на узбіччі. Вона не могла самостійно рухатись, а її одяг був просочений кров’ю. Поліцейське надали жінці першу домедичну допомогу і викликали медиків.

Жінка вирушила по гриби до лісу попри заборону. Приблизно метрів за 300 від того місця, де її виявили поліцейські, вона зачепила "розтяжку" - вибухову пастку, встановлену військовими РФ під час окупації.

Додамо, що наразі діє заборона на відвідування лісів у Чернігівській області. Поліція застерігає, що небезпека натрапити на боєприпаси та вибухові пристрої дуже висока.