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Пошкоджено склади та авто: наслідки ракетної атаки РФ на Київ

Фото: наслідки ракетного удару по Києву 31 травня (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вранці п'ятниці, 31 травня, завдала ракетного удару по місту Київ. В результаті цього зафіксовано руйнування та пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

За даними начальника КМВА Сергія Попко, в результаті ракетного удару почалась пожежа. 

Пожежею пошкоджено:

  • приватне домоволодіння СТО;
  • автомийка;
  • 6 легкових авто;
  • складське приміщення.

Пожежа була площею приблизно 120 метрів квадратних. Станом на 08:00 інформація стосовно потерпілих та загиблих наразі відсутня.

 Фото: наслідки ракетного удару по Києву 31 травня (t.me/VA_Kyiv)

Ракетна атака на Київ 31 травня

У п'ятниці вранці у Києві та низці областей оголошувався сигнал повітряної тривоги. Причина тривоги - швидкісна ціль у бік Києва зі сходу України. Згодом повідомлялось про роботу ППО у столиці.

Також за декілька годин до того у Києві оголошувалась тривога через ворожий безпілотник.

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