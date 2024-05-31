У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи: перші деталі

У Києві після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.

У каналі повідомили про те, що у столиці "гучно" і про роботу ППО.

"У Києві чутно вибухи..." - написало Суспільне.

Перед тим Повітряні Сили ЗСУ повідомили про кілька швидкісних цілей на столицю.

Оновлено о 05:40. КМВА повідомила, що, за попередніми даними, противник застосував проти Києва крилаті ракети. Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі були знищені.

Попередньо, за наявною оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні. На місці працюють оперативні служби.

За даними оперативного зведення на цю хвилину - без жертв. Інформація уточнюється.

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