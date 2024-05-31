У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи: перші деталі
У Києві після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Карту повітряних тривог, Суспільне, КМВА.
У каналі повідомили про те, що у столиці "гучно" і про роботу ППО.
"У Києві чутно вибухи..." - написало Суспільне.
Перед тим Повітряні Сили ЗСУ повідомили про кілька швидкісних цілей на столицю.
Оновлено о 05:40. КМВА повідомила, що, за попередніми даними, противник застосував проти Києва крилаті ракети. Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі були знищені.
Попередньо, за наявною оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні. На місці працюють оперативні служби.
За даними оперативного зведення на цю хвилину - без жертв. Інформація уточнюється.
Попередня атака РФ на Київ
Російські окупанти вдарили по Києву двома балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму 25 березня.
У Печерському районі столиці було пошкоджено багатоповерховий будинок. Крім того, зафіксовано падіння уламків в Солом’янському та Дніпровському районах. Постраждали 10 людей.
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