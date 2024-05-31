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У Києві та області оголошено сигнал тривоги: працює ППО

П'ятниця 31 травня 2024 03:26
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У Києві та області оголошено сигнал тривоги: працює ППО Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

У Києві та області, в ніч на п'ятницю, 31 травня, була оголошена повітряна тривога. Її причиною став ворожий безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили, КМВА та Карту повітряних тривог.

"УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - повідомили в КМВА.

Незадовго до цього Повітряні сили попереджали про рух ворожого дрону з півдня України. Тривогу оголошували у південних та центральних областях. Двічі - у Черкаській області.

Оновлено о 03:30.

Як повідомили у військовій адміністрації, у регіоні працють сили ППО.

Оновлено о 03:40.

У Києві та області оголошено про відбій тривоги.

Нагадаємо, в Україні строго заборонено знімати та публікувати роботу ППО й наслідки ракетних ударів. Окрім цього жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.

Де оголошено тривогу

У Києві та області оголошено сигнал тривоги: працює ППОНагадаємо, минулої ночі в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу. Причиною була комбінована повітряна атака російських загарбників.

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