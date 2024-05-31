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Повреждены склады и автомобили: последствия ракетной атаки РФ на Киев

Фото: последствия ракетного удара по Киеву 31 мая (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация утром пятницы, 31 мая, нанесла ракетный удар по Киеву. В результате зафиксированы разрушения и пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

По данным начальника КМВА Сергея Попко, в результате ракетного удара начался пожар.

Пожар поврежден:

  • частное домовладение СТО;
  • автомойка;
  • 6 легковых автомобилей;
  • складское помещение.

Пожар был площадью примерно 120 квадратных метров. По состоянию на 08:00 информация о пострадавших и погибших отсутствует.

Фото: последствия ракетного удара по Киеву 31 мая (t.me/VA_Kyiv)

Ракетная атака на Киев 31 мая

Утром пятницы в Киеве и ряде областей объявлялся сигнал воздушной тревоги. Причина тревоги – скоростная цель в сторону Киева с востока Украины. Впоследствии сообщалось о работе ПВО в столице.

Также за несколько часов до этого в Киеве объявлялась тревога из-за вражеского беспилотника.

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