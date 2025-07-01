Пошкоджені приватні будинки та підприємство: фото наслідків атаки РФ по Запоріжжю

Він уточнив, що ворог завдав по місту та Запорізькому району 4 удари (однак чим саме не уточнив).

"Пошкоджене підприємство. Там зайнялася пожежа. Понівечені приватні будинки. На щастя, минулося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Фото: наслідки атаки РФ по Запоріжжю в ніч на 7 липня (t.me/ivan_fedorov_zp)

Зазначимо, що напередодні інформації про перші наслідки, Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування дронів. Загроза була як для Запоріжжя, так і для області. Також цієї ночі була загроза застосування балістики, проте про фіксацію пусків ракет не повідомлялося.