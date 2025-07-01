Пошкоджені приватні будинки та підприємство: фото наслідків атаки РФ по Запоріжжю

Росіяни в ніч на 1 липня атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу у місті зафіксовано пошкодження та була пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
Він уточнив, що ворог завдав по місту та Запорізькому району 4 удари (однак чим саме не уточнив).
"Пошкоджене підприємство. Там зайнялася пожежа. Понівечені приватні будинки. На щастя, минулося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що напередодні інформації про перші наслідки, Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування дронів. Загроза була як для Запоріжжя, так і для області. Також цієї ночі була загроза застосування балістики, проте про фіксацію пусків ракет не повідомлялося.
Нагадаємо, що Запорізька область та обласний центр регулярно піддаються російським обстрілам.
Наприклад, у ніч на 27 червня внаслідок дронової атаки по місту було 6 ударів. Як результат, виникли пожежі та було пошкоджено нежитлові будівлі.
Також ми писали, що в ніч на 29 червня по Україні було здійснено комбіновану атаку РФ. Запоріжжя не стало винятком, адже ворог завдав по місту ракетного удару. Через це було пошкоджено приміщення одного з підприємств. Нагадаємо, днями Дональд Трамп заявив, що не розраховує продовжувати крайній термін паузи щодо мит.
"Не думаю, що мені це знадобиться. Я міг би, нічого страшного", - сказав він в інтерв'ю Fox News.
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