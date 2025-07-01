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Повреждены частные дома и предприятие: фото последствий атаки РФ по Запорожью

Фото: поврежденный дом в Запорожье в результате атаки РФ (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 1 июля атаковали Запорожье. В результате обстрела в городе зафиксированы повреждения и был пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Он уточнил, что враг нанес по городу и Запорожскому району 4 удара (однако чем именно не уточнил).

"Повреждено предприятие. Там загорелся пожар. Изуродованы частные дома. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Фото: последствия атаки РФ по Запорожью в ночь на 7 июля (t.me/ivan_fedorov_zp)

Отметим, что накануне информации о первых последствиях, Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения дронов. Угроза была как для Запорожья, так и для области. Также этой ночью была угроза применения баллистики, однако о фиксации пусков ракет не сообщалось.

Обстрелы Запорожья войсками РФ

Напомним, что Запорожская область и областной центр регулярно подвергаются российским обстрелам.

Например, в ночь на 27 июня в результате дроновой атаки по городу было 6 ударов. Как результат, возникли пожары и были повреждены нежилые здания.

Также мы писали, что в ночь на 29 июня по Украине была совершена комбинированная атака РФ. Запорожье не стало исключением, ведь враг нанес по городу ракетный удар. Из-за этого было повреждено помещение одного из предприятий.

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