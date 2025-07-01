Повреждены частные дома и предприятие: фото последствий атаки РФ по Запорожью

Он уточнил, что враг нанес по городу и Запорожскому району 4 удара (однако чем именно не уточнил).

"Повреждено предприятие. Там загорелся пожар. Изуродованы частные дома. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Фото: последствия атаки РФ по Запорожью в ночь на 7 июля (t.me/ivan_fedorov_zp)

Отметим, что накануне информации о первых последствиях, Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения дронов. Угроза была как для Запорожья, так и для области. Также этой ночью была угроза применения баллистики, однако о фиксации пусков ракет не сообщалось.