Пошкоджені приватні будинки та підприємство: фото наслідків атаки РФ по Запоріжжю
Росіяни в ніч на 1 липня атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу у місті зафіксовано пошкодження та була пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
Він уточнив, що ворог завдав по місту та Запорізькому району 4 удари (однак чим саме не уточнив).
"Пошкоджене підприємство. Там зайнялася пожежа. Понівечені приватні будинки. На щастя, минулося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що напередодні інформації про перші наслідки, Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування дронів. Загроза була як для Запоріжжя, так і для області. Також цієї ночі була загроза застосування балістики, проте про фіксацію пусків ракет не повідомлялося.
Обстріли Запоріжжя військами РФ
Нагадаємо, що Запорізька область та обласний центр регулярно піддаються російським обстрілам.
Наприклад, у ніч на 27 червня внаслідок дронової атаки по місту було 6 ударів. Як результат, виникли пожежі та було пошкоджено нежитлові будівлі.
Також ми писали, що в ніч на 29 червня по Україні було здійснено комбіновану атаку РФ. Запоріжжя не стало винятком, адже ворог завдав по місту ракетного удару. Через це було пошкоджено приміщення одного з підприємств. Нагадаємо, днями Дональд Трамп заявив, що не розраховує продовжувати крайній термін паузи щодо мит.
"Не думаю, що мені це знадобиться. Я міг би, нічого страшного", - сказав він в інтерв'ю Fox News.
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