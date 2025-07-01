ua en ru
Вт, 01 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Повреждены частные дома и предприятие: фото последствий атаки РФ по Запорожью

Вторник 01 июля 2025 05:10
UA EN RU
Повреждены частные дома и предприятие: фото последствий атаки РФ по Запорожью Фото: поврежденный дом в Запорожье в результате атаки РФ (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 1 июля атаковали Запорожье. В результате обстрела в городе зафиксированы повреждения и был пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Он уточнил, что враг нанес по городу и Запорожскому району 4 удара (однако чем именно не уточнил).

"Повреждено предприятие. Там загорелся пожар. Изуродованы частные дома. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Фото: последствия атаки РФ по Запорожью в ночь на 7 июля (t.me/ivan_fedorov_zp)

Отметим, что накануне информации о первых последствиях, Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения дронов. Угроза была как для Запорожья, так и для области. Также этой ночью была угроза применения баллистики, однако о фиксации пусков ракет не сообщалось.

Обстрелы Запорожья войсками РФ

Напомним, что Запорожская область и областной центр регулярно подвергаются российским обстрелам.

Например, в ночь на 27 июня в результате дроновой атаки по городу было 6 ударов. Как результат, возникли пожары и были повреждены нежилые здания.

Также мы писали, что в ночь на 29 июня по Украине была совершена комбинированная атака РФ. Запорожье не стало исключением, ведь враг нанес по городу ракетный удар. Из-за этого было повреждено помещение одного из предприятий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Запорожье Война в Украине
Новости
Зеленский о боях в Сумской области: российский замысел о наступлении не реализуется
Зеленский о боях в Сумской области: российский замысел о наступлении не реализуется
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу