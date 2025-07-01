Повреждены частные дома и предприятие: фото последствий атаки РФ по Запорожью
Россияне в ночь на 1 июля атаковали Запорожье. В результате обстрела в городе зафиксированы повреждения и был пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Он уточнил, что враг нанес по городу и Запорожскому району 4 удара (однако чем именно не уточнил).
"Повреждено предприятие. Там загорелся пожар. Изуродованы частные дома. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
Отметим, что накануне информации о первых последствиях, Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения дронов. Угроза была как для Запорожья, так и для области. Также этой ночью была угроза применения баллистики, однако о фиксации пусков ракет не сообщалось.
Обстрелы Запорожья войсками РФ
Напомним, что Запорожская область и областной центр регулярно подвергаются российским обстрелам.
Например, в ночь на 27 июня в результате дроновой атаки по городу было 6 ударов. Как результат, возникли пожары и были повреждены нежилые здания.
Также мы писали, что в ночь на 29 июня по Украине была совершена комбинированная атака РФ. Запорожье не стало исключением, ведь враг нанес по городу ракетный удар. Из-за этого было повреждено помещение одного из предприятий.
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