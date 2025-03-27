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Пошкоджено інфраструктуру, у місті пожежа: Запоріжжя атакували російські дрони

Ілюстративне фото: українській військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська армія ввечері четверга, 27 березня, вдарила дронами-камікадзе по Запоріжжю та області. Через ворожу атаку пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Як передає РБК-Україна, про це заявив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За даними Федорова, близько 18:00 росіяни почали атакувати регіон ударними дронами. Місцевих просили пройти в укриття. Через деякий час Федоров повідомив про роботу ППО та вибухи у Запорізькій області.

Близько 20:10 Федоров заявив про ворожу атаку на Запоріжжя. А потім повідомив, що в результаті атаки зафіксовано пожежу на території об'єкту інфраструктури та загоряння дачних будинків.

"Такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район. Інформація про постраждалих наразі не надходила", - написав він.

Нагадаємо, ввечері 26 березня, росіяни влаштували чергову дронову атаку по Україні, під атакою були Харків та Дніпро. Також під ударом були Суми.

У місті Золочів Харківської області внаслідок атаки постраждали кілька людей, зокрема 14-річна дівчина.

Зазначимо, що в ніч на 27 березня Росія випустила по Україні 86 дронів та ракету "Іскандер".

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ЗапоріжжяАтака дронівВійна в Україні