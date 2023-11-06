Поврежден художественный музей, есть раненые: все последствия вечерней атаки Одессы

Вчера, 5 ноября, российские войска атаковали Одесскую область ракетами. Повреждены здания и есть раненые.

При подготовке материала использовались источники: Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера, Telegram-каналы "Суспильне Одесса", Сил обороны юга Украины, страница Facebook КП "Одесмиськэлектротранс".

В Одессе от взрывов повылетали окна в многоэтажках.

В результате удара повреждены жилые дома. В них повылетали окна.

По словам городского головы Геннадия Труханова, утром районная администрация будет работать для помощи людям, чьи дома получили повреждения в результате российской атаки.

Фото: последствия взрывов в Одессе /t.me/suspilneodesa/28667)

Удар по художественному музею

В Одессе из-за ударов серьезно поврежден Художественный музей, а также водопровод и ряд зданий. Мэр города отметил, что все музейные экспонаты сохранились.

В здании повреждены стены, выбиты некоторые стекла и стекла. Проводятся работы по обследованию и фиксации повреждения дежурного объекта в зоне всемирного наследия ЮНЕСКО.

6 ноября Одесскому национальному художественному музею исполняется 124 года.

Изменения в работе транспорта

Коммунальное предприятие "Одесмиськэлектротранс" сообщило, что 6 ноября из-за повреждений инфраструктуры изменят движение трамвайные маршруты.

Трамвайный маршрут №7 будет курсировать от ул. Паустовского до ул. Черноморского казачества и от 16 станции Люстдорфской дороги до Тираспольской площади.

Трамвайный маршрут №12 будет курсировать по маршруту: Слободской рынок – Херсонский сквер.

Трамвайный маршрут №15 будет курсировать между Слободским рынком и Алексеевской площадью.

Обстрелы Одесской области 5 ноября

Российские войска вчера, 5 ноября, дважды обстреляли Одесскую область. Местные жители областного центра слышали взрывы. Оккупанты выпустили из акватории Черного моря и направили на регион противорадиолокационную ракету Х-31П.

Вечером жители Одессы слышали взрывы во время воздушной тревоги. Представитель Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила о работе ПВО.

В результате вечернего удара россиян по Одессе осколочные ранения получили пять человек, им оказана необходимая помощь.

Силы обороны Украины сообщили, что враг атаковал ракетно-дроновой атакой по центру областного центра и припортовой инфраструктуре.