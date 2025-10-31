Пошкоджено депо, каси не працюють: фото наслідків удару РФ по вокзалу в Сумах

За словами Григорова, після масованого удару росіян по Сумській громаді пошкоджена залізнична інфраструктура - пасажирське депо, каси та вокзальне обладнання.

Каси тимчасово не працюють, але квитки на поїзди далекого сполучення можна придбати онлайн через офіційні сервіси "Укрзалізниці". На приміські рейси - безпосередньо у провідників. Потяги відправляються за графіком.

Також залучені фахівці "Укрзалізниці" з різних регіонів, щоб ліквідувати наслідки атаки та забезпечити стабільну роботу вокзалу.

"Наші залізничники - сильні й відповідальні. Попри все, продовжують працювати для людей. Дякую за вашу роботу", - наголосив глава ОВА.

Фото: наслідки удару РФ по вокзалу в Сумах (t.me/hryhorov_oleg)