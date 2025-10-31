Пошкоджено депо, каси не працюють: фото наслідків удару РФ по вокзалу в Сумах

Внаслідок російського удару по залізничному вокзалі у Сумах в ніч на 31 жовтня пошкоджено пасажирське депо та вокзальне обладнання. Каси не працюють, але квитки придбати можна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова.
За словами Григорова, після масованого удару росіян по Сумській громаді пошкоджена залізнична інфраструктура - пасажирське депо, каси та вокзальне обладнання.
Каси тимчасово не працюють, але квитки на поїзди далекого сполучення можна придбати онлайн через офіційні сервіси "Укрзалізниці". На приміські рейси - безпосередньо у провідників. Потяги відправляються за графіком.
Також залучені фахівці "Укрзалізниці" з різних регіонів, щоб ліквідувати наслідки атаки та забезпечити стабільну роботу вокзалу.
"Наші залізничники - сильні й відповідальні. Попри все, продовжують працювати для людей. Дякую за вашу роботу", - наголосив глава ОВА.
Фото: наслідки удару РФ по вокзалу в Сумах (t.me/hryhorov_oleg)
Нагадаємо, російські війська вночі 31 жовтня атакували залізничну інфраструктуру Сумської та Харківської областей. В результаті ударів пошкоджені вагони та депо.
Зокрема, у Сумах пошкоджене депо "Укрзалізниці". Це депо забезпечує щоденне сполучення із Сумами та всім регіоном. Там готують до рейсу вагони та проводять їм технічний огляд.
Масований наліт "Шахедів" знищив більшість робочих приміщень, ушкоджено й склад потяга Суми-Київ. Працівники завчасно були переведені в укриття, тому ніхто не постраждав.
А на Харківщині пошкоджені залізнична інфраструктура у Лозовій. Там потяги курсують за зміненим маршрутом і з затримками.