Повреждено депо, кассы не работают: фото последствий удара РФ по вокзалу в Сумах

По словам Григорова, после массированного удара россиян по Сумской громаде повреждена железнодорожная инфраструктура - пассажирское депо, кассы и вокзальное оборудование.

Кассы временно не работают, но билеты на поезда дальнего следования можно приобрести онлайн через официальные сервисы "Укрзализныци". На пригородные рейсы - непосредственно у проводников. Поезда отправляются по графику.

Также привлечены специалисты "Укрзализныци" из разных регионов, чтобы ликвидировать последствия атаки и обеспечить стабильную работу вокзала.

"Наши железнодорожники - сильные и ответственные. Несмотря на все, продолжают работать для людей. Спасибо за вашу работу", - подчеркнул глава ОВА.

Фото: последствия удара РФ по вокзалу в Сумах (t.me/hryhorov_oleg)