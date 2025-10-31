RU

Повреждено депо, кассы не работают: фото последствий удара РФ по вокзалу в Сумах

Фото: последствия удара РФ по вокзалу в Сумах (t.me/hryhorov_oleg)
Автор: Татьяна Степанова

В результате российского удара по железнодорожному вокзалу в Сумах в ночь на 31 октября повреждено пассажирское депо и вокзальное оборудование. Кассы не работают, но билеты приобрести можно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова.

По словам Григорова, после массированного удара россиян по Сумской громаде повреждена железнодорожная инфраструктура - пассажирское депо, кассы и вокзальное оборудование.

Кассы временно не работают, но билеты на поезда дальнего следования можно приобрести онлайн через официальные сервисы "Укрзализныци". На пригородные рейсы - непосредственно у проводников. Поезда отправляются по графику.

Также привлечены специалисты "Укрзализныци" из разных регионов, чтобы ликвидировать последствия атаки и обеспечить стабильную работу вокзала.

"Наши железнодорожники - сильные и ответственные. Несмотря на все, продолжают работать для людей. Спасибо за вашу работу", - подчеркнул глава ОВА.

 

Фото: последствия удара РФ по вокзалу в Сумах (t.me/hryhorov_oleg)

 

Атака РФ на железнодорожную инфраструктуру

Напомним, российские войска ночью 31 октября атаковали железнодорожную инфраструктуру Сумской и Харьковской областей. В результате ударов повреждены вагоны и депо.

В частности, в Сумах повреждено депо "Укрзализныци". Это депо обеспечивает ежедневное сообщение с Сумами и всем регионом. Там готовят к рейсу вагоны и проводят им технический осмотр.

Массированный налет "Шахедов" уничтожил большинство рабочих помещений, поврежден и состав поезда Сумы-Киев. Работники заблаговременно были переведены в укрытие, поэтому никто не пострадал.

А на Харьковщине повреждены железнодорожная инфраструктура в Лозовой. Там поезда курсируют по измененному маршруту и с задержками.

