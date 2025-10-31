ua en ru
Пт, 31 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Пошкоджено депо, каси не працюють: фото наслідків удару РФ по вокзалу в Сумах

Суми , П'ятниця 31 жовтня 2025 21:41
UA EN RU
Пошкоджено депо, каси не працюють: фото наслідків удару РФ по вокзалу в Сумах Фото: наслідки удару РФ по вокзалу в Сумах (t.me/hryhorov_oleg)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок російського удару по залізничному вокзалі у Сумах в ніч на 31 жовтня пошкоджено пасажирське депо та вокзальне обладнання. Каси не працюють, але квитки придбати можна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова.

За словами Григорова, після масованого удару росіян по Сумській громаді пошкоджена залізнична інфраструктура - пасажирське депо, каси та вокзальне обладнання.

Каси тимчасово не працюють, але квитки на поїзди далекого сполучення можна придбати онлайн через офіційні сервіси "Укрзалізниці". На приміські рейси - безпосередньо у провідників. Потяги відправляються за графіком.

Також залучені фахівці "Укрзалізниці" з різних регіонів, щоб ліквідувати наслідки атаки та забезпечити стабільну роботу вокзалу.

"Наші залізничники - сильні й відповідальні. Попри все, продовжують працювати для людей. Дякую за вашу роботу", - наголосив глава ОВА.

Фото: наслідки удару РФ по вокзалу в Сумах (t.me/hryhorov_oleg)

Атака РФ на залізничну інфраструктуру

Нагадаємо, російські війська вночі 31 жовтня атакували залізничну інфраструктуру Сумської та Харківської областей. В результаті ударів пошкоджені вагони та депо.

Зокрема, у Сумах пошкоджене депо "Укрзалізниці". Це депо забезпечує щоденне сполучення із Сумами та всім регіоном. Там готують до рейсу вагони та проводять їм технічний огляд.

Масований наліт "Шахедів" знищив більшість робочих приміщень, ушкоджено й склад потяга Суми-Київ. Працівники завчасно були переведені в укриття, тому ніхто не постраждав.

А на Харківщині пошкоджені залізнична інфраструктура у Лозовій. Там потяги курсують за зміненим маршрутом і з затримками.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми Війна в Україні
Новини
Трамп спростував підготовку до ударів по Венесуелі
Трамп спростував підготовку до ударів по Венесуелі
Аналітика
Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні