Пошкоджено депо, каси не працюють: фото наслідків удару РФ по вокзалу в Сумах

Внаслідок російського удару по залізничному вокзалі у Сумах в ніч на 31 жовтня пошкоджено пасажирське депо та вокзальне обладнання. Каси не працюють, але квитки придбати можна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Олега Григорова.

За словами Григорова, після масованого удару росіян по Сумській громаді пошкоджена залізнична інфраструктура - пасажирське депо, каси та вокзальне обладнання.

Каси тимчасово не працюють, але квитки на поїзди далекого сполучення можна придбати онлайн через офіційні сервіси "Укрзалізниці". На приміські рейси - безпосередньо у провідників. Потяги відправляються за графіком.

Також залучені фахівці "Укрзалізниці" з різних регіонів, щоб ліквідувати наслідки атаки та забезпечити стабільну роботу вокзалу.

"Наші залізничники - сильні й відповідальні. Попри все, продовжують працювати для людей. Дякую за вашу роботу", - наголосив глава ОВА.

Фото: наслідки удару РФ по вокзалу в Сумах (t.me/hryhorov_oleg)