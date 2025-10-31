Повреждено депо, кассы не работают: фото последствий удара РФ по вокзалу в Сумах
В результате российского удара по железнодорожному вокзалу в Сумах в ночь на 31 октября повреждено пассажирское депо и вокзальное оборудование. Кассы не работают, но билеты приобрести можно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Олега Григорова.
По словам Григорова, после массированного удара россиян по Сумской громаде повреждена железнодорожная инфраструктура - пассажирское депо, кассы и вокзальное оборудование.
Кассы временно не работают, но билеты на поезда дальнего следования можно приобрести онлайн через официальные сервисы "Укрзализныци". На пригородные рейсы - непосредственно у проводников. Поезда отправляются по графику.
Также привлечены специалисты "Укрзализныци" из разных регионов, чтобы ликвидировать последствия атаки и обеспечить стабильную работу вокзала.
"Наши железнодорожники - сильные и ответственные. Несмотря на все, продолжают работать для людей. Спасибо за вашу работу", - подчеркнул глава ОВА.
Фото: последствия удара РФ по вокзалу в Сумах (t.me/hryhorov_oleg)
Атака РФ на железнодорожную инфраструктуру
Напомним, российские войска ночью 31 октября атаковали железнодорожную инфраструктуру Сумской и Харьковской областей. В результате ударов повреждены вагоны и депо.
В частности, в Сумах повреждено депо "Укрзализныци". Это депо обеспечивает ежедневное сообщение с Сумами и всем регионом. Там готовят к рейсу вагоны и проводят им технический осмотр.
Массированный налет "Шахедов" уничтожил большинство рабочих помещений, поврежден и состав поезда Сумы-Киев. Работники заблаговременно были переведены в укрытие, поэтому никто не пострадал.
А на Харьковщине повреждены железнодорожная инфраструктура в Лозовой. Там поезда курсируют по измененному маршруту и с задержками.